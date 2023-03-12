Uğurcan Çakır: İlk yarı bize yakışmayan pozisyonlar verdik

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Adana Demirspor'la karşı karşıya geldi. Maç, bordo-mavili takımın 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ardından Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, değerlendirmelerde bulundu.

Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Abdullah Hoca ve ekibine çok teşekkür ederim. Geçen sene çok harika hikayeler yazdık. Çok güzel insanlar, herkese harika davrandılar. Başkanımız istifa etti, ona da teşekkür ederim. Üzerimde ayrı bir emeği var. Kalpten teşekkürler. Seçimde inşallah en hayırlısı olur."

Mücadeleyi değerlendiren Çakır, şu ifadeleri kullandı:

"Edin ağabeyin dönmesine sevindik. O da nasipsizdi bu sezon. Gol ve asistine çok sevindim. Adana Demirspor çok iyi bir takım, 10 kişi kalınca işler zor oluyor. Bizim için daha kolaydı. İlk yarı bize yakışmayan pozisyonlar verdik."