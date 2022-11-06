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    Uğurcan Çakır: Muslera'yı kendime idol olarak görüyorum

    Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Türkiye'de idolünün Fernando Muslera olduğunu belirterek, "Çok iyi ve yetenekli bir kaleci. Kendime onu idol olarak görüyorum." dedi.
    • 06.11.2022 - 14:07
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    Uğurcan Çakır: Muslera'yı kendime idol olarak görüyorum

    Trabzonspor'un kaptanı ve milli kaleci Uğurcan Çakır,Süper Lig'in resmi Twitter hesabı tarafından soruları yanıtladı.

    Çakır, 11 yıldır Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera'yı idol olarak aldığını söyledi.

    "Kariyerim boyunca çok heyecanlandığım 3-4 maç var"

    Uğurcan Çakır, "En çok heyecanlandığın maç hangisiydi?" sorusuna, "Kariyerim boyunca çok heyecanlandığım 3-4 maç var. Milli takım ile çıktığım ilk maç, Trabzonspor ile çıktığım ilk maç, şampiyonluk sezonunda çıktığı Adana Demirspor ve Antalyaspor maçları... Aslında çok heyecanlanan bir oyuncu değilim ancak bu maçların önemi çok yüksekti." cevabını verdi.

    Uğurcan Çakır: Muslera yı kendime idol olarak görüyorum #1

    "Kendime idol olarak onu görüyorum"

    26 yaşındaki kaleci, Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'yı idol aldığını belirterek, "Türkiye'de Muslera diyebilirim. Çok iyi bir kaleci ve ahlaklı bir sporcu. Kendime idol olarak onu görüyorum. Avrupa'da da David De Gea vardı ama o biraz yaşlandı tabii." cevabını verdi.

    8 maçta kalesini gole kapattı

    Uğurcan Çakır, Trabzonspor formasıyla bu sezon 17 maçta süre alıp kalesinde 21 gol görürken 8 maçta kalesini gole kapattı.

    Uğurcan Çakır: Muslera yı kendime idol olarak görüyorum #2


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