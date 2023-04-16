Uğurcan Çakır: Sözlerim Mert ağabeye değildi Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile golsüz berabere kaldıkları mücadelenin ardından konuştu.

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Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş golsüz berabere kaldı.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, "Kazanmak istediğimiz bir maçtı. İki takım da çok iyi performans gösterdi. Güzel bir maç oldu. Kazanmak istiyorduk ama gol yemeden berabere bitirdik. 3 maçtır kazanamıyorduk. Sahada iyi savaştık. İki takım da çok iyiydi. Bol pozisyonlu güzel bir maç oynandı" ifadelerini kullandı.

"Mert ağabeye değildi lafım"

Bordu-mavililerin file bekçisi, "Hafta içi açıklamalarım farklı anlaşıldı. Mert ağabeye değildi lafım. Kimseye değildi. Mert ağabeyi çok seviyorum. Mert ağabeyin beni sevdiğini biliyorum. Ben de onu çok seviyorum. Turnuvada bana çok destek oldu" şeklinde konuştu.

Uğurcan, Beşiktaş maçı öncesinde bir basın toplantısında, "Milli takımda şöyle bir şey var, oyuncular ligdeki performansa göre mi orada oynatılıyor, milli takımdaki performansa göre mi oynatılıyor, onu çözemedim. Çünkü milli takımda son oynadığım maçlarda kötü oynamamıştım ve kesilmeyi hak etmemiştim. Ligdeki performansa göreyse takımlarında oynamayan oyuncular orada 11 oynadı, çok anlayamadım orayı. Milli takımda son maçlarda iyi oynamıştım ve oynamayı da bekliyordum. Onunla ilgili çok fazla bir şey söylemeyeyim yine de" ifadelerini kullanmıştı.