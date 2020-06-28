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    Uğurcan: Özür dileriz, biz şampiyon olacağız

    Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından bordo-mavili taraftarlardan özür diledi.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2020 - 10:12
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    Uğurcan: Özür dileriz, biz şampiyon olacağız #1

    İki haftadır berabere kalan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

    "BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

    Şampiyonluğa inandıklarını vurgulayan Uğurcan, "Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Ankaragücü'nün maçta kalmasına izin verdik. Geçen hafta 90+5'te bir gol yedik, berabere bitti. Bu maçın da beraber bitmesi bizi üzdü. Herkes üzgün ama kafamızı dik tutacağız. Biz şampiyon olacağız." dedi.

    "ÖZÜR DİLERİZ"

    Uğurcan Çakır sözlerini, "Olacaksak beraber olacağız, olamazsak ise 'Beraber denedik' diyeceğiz. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Ligin sonuna kadar elimizden geleni yapacağız." diyerek noktaladı.

    Uğurcan: Özür dileriz, biz şampiyon olacağız #2

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