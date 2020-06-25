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    Uğurcan ve Nwakaeme'de son durum

    Kasığında problem olan Uğurcan Çakır'ın tedbir amacıyla dinlendirileceği ve Ankaragücü maçında oynatılmayacağı öğrenildi. Nwakaeme'nin tedavisi ise beklenenden daha iyi gidiyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2020 - 15:01
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    Uğurcan ve Nwakaeme'de son durum #1

    Trabzonspor'da Sosa'nın anternmanlara başlamasının ardından gözler diğer sakat oyunculara çevrildi.

    Alanyaspor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Uğurcan Çakır'ın kasığında ağrı olduğu ve tedbir amacıyla dinlendirileceği öğrenildi.

    Ankaragücü karşılaşmasında kalede genç file bekçisi Erca olacak.

    NWAKAEME'NİN TEDAVİSİ İYİ GİDİYOR

    Kasığında yırtık olan Nwakaeme'nin tedavisi ise beklenenden iyi gidiyor.

    Hızlı şekilde düzelmeye başlayan Nijeryalı kanat oyuncusu, bir sürpriz olmazsa 30. haftada oynanacak kritik Galatasaray derbisine yetişecek.

    Uğurcan ve Nwakaeme'de son durum #2

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