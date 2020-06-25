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Uğurcan ve Nwakaeme'de son durum

Uğurcan ve Nwakaeme'de son durum

Kasığında problem olan Uğurcan Çakır'ın tedbir amacıyla dinlendirileceği ve Ankaragücü maçında oynatılmayacağı öğrenildi. Nwakaeme'nin tedavisi ise beklenenden daha iyi gidiyor.