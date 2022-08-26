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    Ülke puanında son durum

    Ülke puanında son durum

    Avrupa Kupalarında eleme maçlarının bu hafta sona ermesinin ardından oluşan UEFA ülke puanı sıralamasında son durumu sizler için hazırladık.
    • 26.08.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 09:23
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    Fenerbahçe’den sonra Trabzonspor’un da elenmesi sonucu 1996/97’den bu yana aralıksız olarak UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en az 1 Türk takımının mücadele etmesi serisi sona erdi.

    Son dönemlerde Avrupa Kupaları’nda temsilcilerimizden kötü sonuçlar gelmesi Türkiye’nin, UEFA ülke sıralaması listesinde gerilemesine neden oldu. 2019/20 sezonunda 11. sırada bulunan Türkiye, şu anda 21. sıraya kadar geriledi.

    İsrail de bizi geçti

    Konyaspor’un Avrupa’ya erken vedasından sonra kupalarda mücadele eden 4 temsilcimiz kalırken Türkiye, İsrail'e de geçilerek büyük bir şoka uğradı.

    İşte ülke puanı sıralamasında son durum:

    Ülke puanında son durum #1

    Ülke puanında son durum #2

    Ülke puanında son durum #3


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