Ülke puanında tarihi sezon

Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un gruplarını lider bitirmesi ve Trabzonspor'un grubunda 3. olarak UEFA Konferans Ligi'ne katılımıyla birlikte ülke puanında 12. sıraya kadar yükseldik.

Temsilcilerimiz bu sezon Avrupa'da adeta fırtınalar estirdi. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde yoluna devam ederken Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir ise Konferans Ligi'nde bir üst turu görme başarısı gösterdi.

Türk takımlarının bu başarısı sayesinde ülke futbolu da tarihi bir sezon yaşıyor. En çok puan kazandığımız sezon kırılırken, 4 takımın da Avrupa'da yoluna devam ediyor olması sebebiyle bu rekoru geliştirme şansımız bulunuyor.

Türk futbolunda bir ilk

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki başarımız, Türk futboluna tarihinde bir ilki yaşattı. İlk kez aynı sezonda 3 Türk takımı da grubundan çıkmayı başardı.

12. sıraya yükseldik

UEFA ülke sıralamasında sezona 20. sırada başlayan Türkiye, temsilcilerimizin başarılı sonuçlarının ardından 12. basamağa kadar yükseldi.