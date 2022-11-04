Petrol
96.6
2.04%
Euro
18.2057
0.15%
Dolar
18.6156
0.00%
Altın
986.36
1.12%
Borsa
4153
1.16%
Bitcoin
386.789
1.17%
BTXN Coin
10.28
1.98%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C
    Ülke puanında tarihi sezon

    Ülke puanında tarihi sezon

    Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un gruplarını lider bitirmesi ve Trabzonspor'un grubunda 3. olarak UEFA Konferans Ligi'ne katılımıyla birlikte ülke puanında 12. sıraya kadar yükseldik.
    • 04.11.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 09:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Temsilcilerimiz bu sezon Avrupa'da adeta fırtınalar estirdi. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde yoluna devam ederken Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir ise Konferans Ligi'nde bir üst turu görme başarısı gösterdi.

    Türk takımlarının bu başarısı sayesinde ülke futbolu da tarihi bir sezon yaşıyor. En çok puan kazandığımız sezon kırılırken, 4 takımın da Avrupa'da yoluna devam ediyor olması sebebiyle bu rekoru geliştirme şansımız bulunuyor.

    Ülke puanında tarihi sezon #1

    Türk futbolunda bir ilk

    Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki başarımız, Türk futboluna tarihinde bir ilki yaşattı. İlk kez aynı sezonda 3 Türk takımı da grubundan çıkmayı başardı.

    Ülke puanında tarihi sezon #2

    12. sıraya yükseldik

    UEFA ülke sıralamasında sezona 20. sırada başlayan Türkiye, temsilcilerimizin başarılı sonuçlarının ardından 12. basamağa kadar yükseldi.

    Ülke puanında tarihi sezon #3

    Ülke puanında tarihi sezon #4


    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Kaza yapan kadın sürücü, gazetecilere saldırdı
    3. Sayfa

    Kaza yapan kadın sürücü, gazetecilere saldırdı

    Konya'daki rezidansta işkenceye uğrayan kadın adını değiştirdi
    3. Sayfa

    Konya'daki rezidansta işkenceye uğrayan kadın adını değiştirdi

    Görüş Bildir