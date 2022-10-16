Ümit Davala, Manchester City ile sezona harika başlangıç yapan Erling Haaland'ı Molde döneminde izlediğini ve Galatasaray kulübüne "Bu adamı kaçırmayın" diye rapor verdiğini söyledi.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Ümit Davala, sarı-kırmızılıların transfer gündemiyle alakalı yorumda bulundu.

Ümit Davala, Nutspor adlı Youtube kanalında yorum yaparken Galatasaray'da görev aldığı dönemde Norveçli yıldız futbolcu Erling Haaland'ı Molde'de oynarken izlediğini söyledi.

"Telefon açtık bu adamı kaçırmayın diye

Necati Ateş ile kendisinin Molde'ye gitmekle görevlendirildiğini söyleyen Davala "Devre oldu direkt telefon açtık yani bu adamı kaçırmayın diye. 6 milyon mu 7 milyon da mı ne bonservisi vardı o dönemde." ifadelerini kullandı.

Ümit Davala'dan Haaland itirafı İZLE

"Haaland'ın böyle olacağını biz o maçta gördük"

Erling Haaland'a teklif yapılıp yapılmadığını bilmediğini ekleyen eski milli futbolcu Davala, "Ama büyük bir balık kaçırdı orada Galatasaray, gerçekten Haaland'ın böyle olacağını biz o maçta gördük." dedi.