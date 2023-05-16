Ümit Karan'dan Fenerbahçe'ye 5 yıldız eleştirisi Galatasaray'ın eski golcüsü Ümit Karan, gelecek sezon formasında 5 yıldızlı logoyu kullanmak için adım atan Fenerbahçe'yi sert bir dille eleştirdi.

Galatasaray'ın efsane futbolcularından biri olan Ümit Karan, şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

Genç teknik adam, "Fenerbahçe kötü oynayan futbolcularını ödüllendiriyor. Mert Hakan kötü oynuyor, yedekte kart görüyor, sonraki maç kaptan olarak sahaya çıkartılıyor." diyerek ezeli rakiplerini eleştirdi.

"Sportif başarın yok"

Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşündüğünü belirten Karan, "Fenerbahçe'de sportif başarı yok. '5 yıldız takacağız' diyorlar böyle oynarsan sabaha kadar yıldız tak, 20 yıldız da taksan sportif başarın olmayacak." dedi.

Fanatik TV'ye konuşan eski golcü, sarı-lacivertli futbolcuların şampiyonluk için önemli maçlarda yüreksiz oynadıklarının da altını çizdi.

Fenerbahçe'de 5 yıldızlı logo kullanımı

Öte yandan bilindiği üzere Fenerbahçe, bu sezon başından beri tesislerde ve sosyal medya paylaşımlarında 5 yıldızlı logoyu kullanmaya başlamıştı.

Ali Koç, sezon başındaki konuşmasında 5 yıldızlı formaların da 2023-2024 sezonunda giyileceğini söylemişti.