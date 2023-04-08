Ümit Karan'dan Jorge Jesus açıklaması Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan, Türkiye Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. Karan, Fenerbahçe'de Jorge Jesus kriziyle ilgili, "Türk hoca olsaydı çoktan gönderilmişti" ifadelerini kullandı.

Galatasaray efsanelerinden olan milli futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan, Fenerbahçe'de gönderileceği iddia edilen tecrübeli hoca Jorge Jesus'un oyun sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.

"3'lü sistemi denemenin bir anlamı yok"

Jorge Jesus'un sezon başından beri el üstünde tutulduğunu ifade eden Ümit Karan, Portekizli hocayı çok başarılı bulmadığını ifade etti.

"Türk hoca olsaydı çoktan gönderilmişti. Özellikle derbilerde 3'lü sistem deniyor, kaybetmeyi seviyor demek ki. Hem derbilerde risk almaya gerek yok, kazanıp taraftarı mutlu etmek gerek. Türkiye'de 3'lü sistem üzerinde durmaya gerek yok. Artık şunun bilinmesi lazım; Türkiye'deki takımlar 3'lü sistemi oynayamıyor. Her seferinde denemenin bir anlamı yok."

Türkiye Gazetesi'ne konuşan ve 5 Şubat tarihinde Kastamonuspor ile yollarını ayıran teknik direktör Ümit Karan, gelen hocalık tekliflerini sezon başında değerlendirmeye alacağını belirtti.