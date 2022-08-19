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- Ümraniyespor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Ümraniyespor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak.
- 19.08.2022 - 08:29
- Güncelleme : 19.08.2022 - 09:26
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Ümraniyespor - Galatasaray mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak.
Muhtemel 11'ler
Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Avounou, Mrsic, Geraldo, Del Valle, Bettaieb
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic
Ümraniyespor'la ilk müsabaka
Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Ümraniyespor - Galatasaray karşılaşmasında taraflar tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
Galatasaray ile 84 yıllık tarihinde Süper Lig'deki ilk sezonunu geçiren Ümraniyespor, ligde ilk kez karşı karşıya gelecek.