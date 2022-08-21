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    Ümraniyespor - Galatasaray Rezerv Lig maçında şaşırtan görüntü

    Ümraniyespor - Galatasaray Rezerv Lig maçında şaşırtan görüntü

    Ümraniyespor ile Galatasaray arasında oynanan Rezerv Lig mücadelesinden hemen önce ilginç anlar yaşandı. Karşılaşmanın oynandığı Ümraniye Tesisleri'nde maç öncesi ineklerin otladığı gözlendi.
    • 21.08.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 10:32
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    Galatasaray, Rezerv Lig mücadelesinde Ümraniyespor'u 9-0 yendi.

    Karşılaşma öncesinde futbolcuların sahaya çıktığı esnada ise ilginç bir görüntü objektiflere yansıdı.

    İnekler ile futbolcular aynı kadrajda

    Ümraniye Tesisleri'nin inşaat halinde olması sebebiyle futbolcuların geçici soyunma odasından sahaya geldiği sırada otlayan ineklerle aynı kadraja girmesi büyük ilgi çekti.

    Futbolseverleri oldukça şaşırtan görüntü, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Fotoğrafın sahibi Oguz Yörük ise objektifine takılan o görüntüyü, "Ümraniyespor Galatasaray rezerv maçından yurdum manzaraları" ifadelerini kullanarak paylaştı.

    Ümraniyespor - Galatasaray Rezerv Lig maçında şaşırtan görüntü #1


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