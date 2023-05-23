Ümraniyespor, Geraldo ile yollarını ayırdı Ümraniyespor, Angolalı orta saha oyuncusu Geraldo ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Süper Lig'in 35. haftasında sahası Hekimbaşı Stadyumu'nda Ankaragücü'nü konuk eden ve rakibine 2-1 olarak küme düşen ilk takım olan Ümraniyespor'da bir ayrılık gerçekleşti.

Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan İstanbul ekibi Angolalı futbolcusu Geraldo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

"Kariyerinde başarılar dileriz"

Kulüpte yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Kulübümüz, Geraldo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmış bulunmaktadır. Takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

31 yaşındaki futbolcu bu sezon Ümraniyespor formasıyla çıktığı 31 karşılaşmada 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.