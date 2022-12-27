Ümraniyespor, ilk deplasman galibiyetini aldı

Süper Lig'in 16. haftasında Ümraniyespor, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek deplasmanda ilk kez kazandı.

Süper Lig'in 16. haftasında Ankaragücü ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ümraniyespor, 2-1'lik skorla kazandı.

Galibiyet golleri Avounou'dan

Ankaragücü, 2. dakikada Ghayas Zahid'in golüyle öne geçti. Ümraniyespor, 9. dakikada Bel Durel Avounou'nun golüyle eşitliği sağladı.

1-1 biten ilk yarının ardından Ümraniyespor, Bel Durel Avounou'nun 55. dakikadaki golüyle geriden gelip öne geçti.

Tolga Ciğerci, cezalı duruma düştü

Ankaragücü'nde Tolga Ciğerci, sarı kart cezalısı durumuna düştüğü için Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Ankaragücü 5 maç sonra kaybetti

Süper Lig'deki ilk deplasman galibiyetini alan Ümraniyespor, son 4 maçta 2. kez kazandı ve puanını 10'a yükseltti. Ankaragücü ise Süper Lig'de 5 maç sonra yenildi ve 16 puanda kaldı.

Ankaragücü, 4 Ocak Çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak. Ümraniyespor ise 3 Ocak'ta Hatayspor'u ağırlayacak.