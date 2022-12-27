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    Ümraniyespor, ilk deplasman galibiyetini aldı

    Süper Lig'in 16. haftasında Ümraniyespor, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek deplasmanda ilk kez kazandı.
    • 27.12.2022 - 19:24
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    Ümraniyespor, ilk deplasman galibiyetini aldı

    Süper Lig'in 16. haftasında Ankaragücü ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ümraniyespor, 2-1'lik skorla kazandı.

    Galibiyet golleri Avounou'dan

    Ankaragücü, 2. dakikada Ghayas Zahid'in golüyle öne geçti. Ümraniyespor, 9. dakikada Bel Durel Avounou'nun golüyle eşitliği sağladı.

    1-1 biten ilk yarının ardından Ümraniyespor, Bel Durel Avounou'nun 55. dakikadaki golüyle geriden gelip öne geçti.

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    Ankaragücü 5 maç sonra kaybetti

    Süper Lig'deki ilk deplasman galibiyetini alan Ümraniyespor, son 4 maçta 2. kez kazandı ve puanını 10'a yükseltti. Ankaragücü ise Süper Lig'de 5 maç sonra yenildi ve 16 puanda kaldı.

    Ankaragücü, 4 Ocak Çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak. Ümraniyespor ise 3 Ocak'ta Hatayspor'u ağırlayacak.

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