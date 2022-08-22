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Ümraniyespor, Kartal Kayra Yılmaz'ı istiyor
Ümraniyespor, daha önce de takımda kiralık olarak forma giyen Kartal Kayra Yılmaz'ın transferi için Beşiktaş'la görüşmelere başladı.
- 22.08.2022 - 20:28
Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Kartal Kayra Yılmaz'ın transferi için harekete geçti.
beIN Sports'un haberine göre; İstanbul temsilcisinin 21 yaşındaki orta sahayı kiralamak istediği ve Beşiktaş'la görüşmelere başladığı belirtildi.
Geçen sezon Ümraniye'de oynadı
Genç futbolcu, daha önce 2020-2021 sezonunun devre arasından 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Ümraniyespor forması giymişti.
Kartal Kayra Yılmaz, bu sezon Beşiktaş'ta ilk haftadaki Kayserispor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı. 21 yaşındaki orta saha Alanyaspor ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında ise sonradan oyuna dahil oldu.