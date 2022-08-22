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Ümraniyespor, Kartal Kayra Yılmaz'ı istiyor

Ümraniyespor, Kartal Kayra Yılmaz'ı istiyor

Ümraniyespor, daha önce de takımda kiralık olarak forma giyen Kartal Kayra Yılmaz'ın transferi için Beşiktaş'la görüşmelere başladı.