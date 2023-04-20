Ümraniyespor'da Mustafa Er dönemi başladı Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Recep Uçar'ın ayrılığı sonarasında teknik direktör Mustafa Er'i takımın başına getirdiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da yeni teknik direktör belli oldu.

Süper Lig'de alt sıralarda yer alan İstanbul temsilcisi, Recep Uçar'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Er'in getirildiğini açıkladı.

"Takımımızın yeni teknik direktörü Mustafa Er olmuştur"

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızın yeni teknik direktörü Mustafa Er olmuştur. Hocamıza başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz."

Son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen kırmızı-beyazlı ekipte işler yolunda gitmiyor. Bu sezon Süper Lig'deki 28 maçında 5 galibiyet ve 8 beraberlik alan Ümraniyespor, 23 puanla 18. sırada yer alıyor.