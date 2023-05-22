Ümraniyespor'dan Süper Lig'e veda: Paylaşım rekor kırdı Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Ümraniyespor, bu sonuçla 1. Lig'e düştü. İstanbul temsilcisinin sosyal medyada paylaştığı veda videosu ise izleyenleri gülümsetti.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü, deplasmanda Ümraniyespor'a konuk oldu. 2-1 biten maçın ardından mağlup taraf olan İstanbul temsilcisi, Süper Lig'e veda etti.

Bitime 3 hafta kala alt lige düşen Ümraniyespor'da ise sosyal medyada paylaşılan veda videosu izleyenleri güldürdü.

Şafak Sezer videosuyla veda

Şafak Sezer'in sevilen filmi Kutsal Damacana'dan bir sahne paylaşan İstanbul ekibi, "İnsan bi' nereye gidiyorsun diye sorar" repliğiyle gülümsetti.

Ligden düşen takımların hüzünlü paylaşımlarının aksine yapılan bu mizahi video, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.