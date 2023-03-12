Umut Bozok: Bu galibiyet hocamız ve bütün ekip için

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma Trabzonspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Trabzonspor'un galibiyet gollerini; Yusuf Yazıcı, Vitor Hugo, Edin Visca ve Umut Bozok kaydetti. Adana Demirspor'un tek golü ise Badou Ndiaye'den geldi.

Takımın son golünü kaydeden forvet Umut Bozok, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Umut Bozok, yaptığı açıklamada şunları dedi:

"Abdullah Hoca ve bütün ekibe teşekkür ederim. Değişik bir zaman yaşıyoruz. Bu galibiyet hocamız ve bütün ekip için. Ligin en iyi takımlarından birine karşı oynadık."

Umut Bozok, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"10 kişi kalmaları bize yardımcı oldu. Ancak 1-1'den sonra konsantrasyonumuz bozuldu. Sonra kendimize geldik. Sezon sonuna kadar elimizden geleni yapmalıyız. Ayrıca kupa hedefimiz var o da çok önemli."