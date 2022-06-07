Umut Bozok, Galatasaray ile anlaştı mı?

Umut Bozok, Galatasaray ile anlaştı mı?

Kasımpaşa forması altında sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok için, Galatasaray sesleri yükselmeye başladı. Peki, Umut Bozok, Galatasaray ile anlaştı mı?

Kasımpaşa'nın başarılı futbolculardan olan Umut Bozok, sezonu oldukça iyi bir performansla kapattı.

Süper Lig kulüplerinin dikkatini çeken Umut Bozok için, Galatasaray sesleri yükselmeye başladı.

Galatasaray'da şimdilerde gündem seçim.. Ancak Bozok'un durumu taraftar tarafından merak ediliyor.

Bu konuda en iyi açıklama ise Umut Bozok'tan geldi. Bozok, hayranlarından gelen soruları yanıtladı.

Galatasaray taraftarlarından gelen sorulara cevap vermeyi ihmal etmeyen Bozok, "Umut Bozok, Galatasaray ile anlaştı mı?" sorusunu netleştirdi.

Peki, Umut Bozok, Galatasaray ile anlaştı mı? İşte yanıtı...

Umut Boz, Galatasaray ile anlaştı mı?

Kasımpaşa'nın başarılı futbolcusu Umut Bozok, Twitch hesabından yaptığı yayında takipçileriyle buluştu.

Galatasaray ile adı anılan 25 yaşındaki Bozok iddialara, "Galatasaray ile ilgili bir şey yok. Açık söylüyorum, ciddi bir şey yok. Tatildeyim.

Kasımpaşa'ya 1 sene kiralık gelmiştim. Şimdi Lorient'e dönüyorum. Lorient ile 1 yıllık daha sözleşmem var." yanıtını verdi.