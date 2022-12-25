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    Umut Meraş: İstediğimiz oyunu oynayamadık

    Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Umut Meraş, 1-1 eşitlikle sona eren Gaziantep FK maçının ardından konuştu.
    • 25.12.2022 - 19:21
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    Umut Meraş: İstediğimiz oyunu oynayamadık

    Beşiktaş, Dünya Kupası için verilen aranın ardından Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

    Beşiktaşlı Umut Meraş, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    "İstediğimiz oyunu oynayamadık"

    Mücadeleyi değerlendiren Umut Meraş, "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Kazanmak istiyorduk. Zor maç olacağını biliyorduk. Deplasmanlar hep zordur. İstediğimiz oyunu oynayamadık.

    Galip gelebilirdik ama maçın genelinde istediğimiz pozisyonları bulamadık. 1-1 ile sonuçlandı. 3 puan istiyorduk. Bir galibiyet serisi yakalamak ve hedeflerimize ulaşmak istiyoruz." dedi.

    Umut Meraş: İstediğimiz oyunu oynayamadık #1

    "Daha kreatif olmak gerekiyordu ileride"

    1-1'lik sonuçla ilgili olarak Umut, "Gaziantep iyi kapandı bugün. 11 kişi defans yaptılar. Daha kreatif olmak gerekiyordu ileride. Bunu son dakikalarda yapabildik. İlk yarı yapsak daha farklı bir sonuç olabilirdi. Ne olursa olsun, kazanmamız gerekiyordu. Haftaya 3 puana ulaşıp, seriyle devam etmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

    Umut Meraş: İstediğimiz oyunu oynayamadık #2


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