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    Ünal Aysal, İnan Kıraç ve Adnan Öztürk buluştu

    Galatasaray camiasının önemli isimlerinden Ünal Aysal, İnan Kıraç ve Adnan Öztürk bir araya geldi.
    • 02.06.2022 - 10:03
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    Ünal Aysal, İnan Kıraç ve Adnan Öztürk buluştu

    Galatasaray'da yaklaşan başkanlık seçimi öncesi 3 önemli isim bir araya geldi.

    Sarı-kırmızılı camianın önemli isimleri Ünal Aysal ve İnan Kıraç, seçimde Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde yer alan Adnan Öztürk ile buluştu.

    "Derin bir Galatasaray sohbeti izliyorum"

    Bu anları Adnan Öztürk'ün kızı Yasemin Öztürk, sosyal medya hesabından paylaştı. Yasemin Öztürk, paylaşımında, "İnan Kıraç ve Ünal Aysal abilerim ve babamla derin bir Galatasaray sohbeti izliyorum." ifadelerini kullandı.

    Ünal Aysal, İnan Kıraç ve Adnan Öztürk buluştu #1


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