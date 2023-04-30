Unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri

Süper Lig'in 32. haftası çok kritik bir maça sahne olacak. Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen Galatasaray, en yakın rakiplerinden biri olan Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Dev mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Sivas deplasmanından 3 puan ile dönmesi, Cimbom'u mutlak galibiyete zorluyor.
Beşiktaş ise Galatasaray ile oynayacağı maçtan 3 puanı alıp şampiyonluk için yarışta daha etkili olma peşinde.
Matematik hesaplarının sıkça yapıldığı dev derbi öncesinde biz de sizler için iki takımın en unutulmaz maçlarını derledik.
Aşağıdaki linkten unutulmaz Beşiktaş - Galatasaray derbilerine göz atabilirsiniz.