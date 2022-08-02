Vaduz - Konyaspor Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Vaduz - Konyaspor Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Konyaspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda oynayacağı Vaduz maçının ne zaman ve saat kaçta oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.İşte detaylar..

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Konyaspor 2. ön eleme turunda Belarus ekibi BATE Borisov'u iki maçtada mağlup ederek bir üst tura çıkmayı başarmıştı.

Konyaspor oynadığı güzel ve ezici futbol ile rakibine fırsat tanımadı ve adından söz ettirdi.İlhan Palut ve öğrencileri Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Vaduz takımı ile eşleşti.





Konyaspor'un Vaduz ile deplasmanda oynayacağı maçın detayları araştırılmaya başlandı.Maç ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak soruları gündeme geldi.İşte maçın detayları..

Vaduz - Konyaspor maçı ne zaman oynanacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak olan Vaduz - Konyaspor maçı 4 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak.Maçın yayınlanacağı kanal henüz netlik kazanmadı..

