Valencia'nın kırmızı kartı Jorge Jesus'un planlarını bozdu

Konyaspor'a karşı ligdeki ilk yenilgisini alan Fenerbahçe’de Jorge Jesus'un, Valencia’nın kırmızı kart ile atılmasıyla beraber Joao Pedro ile yan yana oynatması düşüncesi iptal oldu.

Süper Lig'de ilk mağlubiyetini Konyaspor deplasmanında 1-0'lık skorla alan ve 7 puan ile 5. sırada bulunan Fenerbahçe'de, özellikle erken gelen kırmızı kart planları olumsuz etkiledi.

Erken gelen kırmızı kart planları bozdu

Normal şartlarda ikinci yarıda Enner Valencia ile Joao Pedro'yu yan yana oynatmayı planlayan Jorge Jesus, kırmızı kart sonrası düşüncesini uygulayamadı. Üstelik kırmızı kartın henüz 23. dakikada gelmesi işleri daha da zorlaştırdı. Valencia'nın atılması sonrası sistem değişti.

Emre ve Rossi etkisiz kaldı

Emre Mor ve Rossi bu sistem değişiminden en fazla etkilenen isimler oldu. İki oyuncu da maç içerisinde adeta kayboldu.

Pedro-Valencia ikilisi olacaktı

Her ne kadar Joao Pedro, 70. dakikadan sonra oyuna girse de hücum hattında Serdar Dursun'la beklediği iletişimi kuramadı. Maç 11'e 11 gitse ve Valencia atılmasaydı, Pedro-Valencia hattı oluşturulacaktı.



