Valerien Ismael: Beşiktaş'ta daima kazanmak zorundasınız Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael siyah-beyazlı takımda yaşadığı dönem hakkında, "İstanbul'da harika 7 ay geçirdim. Beşiktaş'ta daima kazanmak zorundasınız. Beraberlik yetmiyor" dedi.

2021-2022 sezonunun ikinci devresinde Beşiktaş'ın teknik direktörü olan ve bu sezonun ilk yarısında da siyah-beyazlı takımda görev yapan daha sonra alınan başarısız sonuçların ardından yolların ayrıldığı Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael, Almanya basınından Merkur'e açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'de ve İngiltere'de tam olarak patron oluyorsunuz"

Almanya'da düzenli yapılarla çalışıldığını belirten 47 yaşındaki teknik adam, şunları dedi:

"Türkiye'de ve İngiltere'de tam olarak patron oluyorsunuz. Ne var ki kulüp sahiplerinin de futbola dair fikirleri var. Çin'den ya da ABD'den bir kulüp sahibinin bakış açısıyla futbolu görmek enteresan."

"Beşiktaş'ta daima kazanmak zorundasınız"

Beşiktaş'ta çalışmanın baskıyı beraberinde getirdiğine de değinen Ismael, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da harika 7 ay geçirdim. Beşiktaş'ta daima kazanmak zorundasınız. Beraberlik yetmiyor. İngiltere ise çok büyük şans. Eğer bu fırsat elinize geçerse gidip kullanmanız gerekir."

Siyah-beyazlılardan ayrıldıktan sonra başka takım çalıştırmayan Fransız teknik adam, Bayern Münih'i çalıştırma hayalinin çok özel olacağını da sözlerine ekledi.

Hatayspor maçının ardından ayrılmıştı

Beşiktaş'ın başında 19 maça çıkan Valerien Ismael, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasındaki Hatayspor maçının ardından Ismael ile yollarını ayırmıştı.