Petrol
97.75
1.32%
Euro
17.9958
0.10%
Dolar
18.1268
0.34%
Altın
1.013
0.55%
Borsa
3105
0.00%
Bitcoin
391.998
0.76%
BTXN Coin
5.48
0.55%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Valerien Ismael: İşte hayalimdeki Beşiktaş

    Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, takımının Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendiği maç sonrası futbolcularına teşekkür etti.
    • 23.08.2022 - 12:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Valerien Ismael: İşte hayalimdeki Beşiktaş

    Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ü 4-1 gibi farklı bir skor ve güzel bir oyunla mağlup etmesinin ardından takımda moraller yerinde. Siyah-beyazlıların Teknik Direktörü Valerien Ismael, maçın ardından futbolcularıyla bir konuşma yaptı ve teşekkürlerini iletti.

    "Çalışmaya devam edeceğiz"

    Siyah-beyazlıların Fransız teknik direktörü futbolcularıyla yaptığı konuşmada, "Hırs, istek, azim, mücadele, hepsi sahada vardı. Sizlere teşekkür ediyorum. İşte hayalimdeki Beşiktaş bu ancak; henüz yolun başındayız. Çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Valerien Ismael: İşte hayalimdeki Beşiktaş #1

    Beşiktaş'ın ligdeki durumu

    Beşiktaş, Süper Lig'de şu ana kadar 3 maç oynadı. Siyah-beyazlılar 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar, 8 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü. +4 averaj ve 7 puanla ligin 3.sırasında bulunan Beşiktaş, 29 Ağustos Pazartesi akşamı saat 21.45'de evinde Sivasspor'u ağırlayacak.

    Valerien Ismael: İşte hayalimdeki Beşiktaş #2


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!

    15 yılda 15 hidrojenli araç ürettiler
    Teknoloji

    15 yılda 15 hidrojenli araç ürettiler

    Türkiye'nin NATO üyeliğini sorguladı
    Dünya

    Türkiye'nin NATO üyeliğini sorguladı

    Görüş Bildir