Valerien Ismael: İşte hayalimdeki Beşiktaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, takımının Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendiği maç sonrası futbolcularına teşekkür etti.

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ü 4-1 gibi farklı bir skor ve güzel bir oyunla mağlup etmesinin ardından takımda moraller yerinde. Siyah-beyazlıların Teknik Direktörü Valerien Ismael, maçın ardından futbolcularıyla bir konuşma yaptı ve teşekkürlerini iletti.

"Çalışmaya devam edeceğiz"

Siyah-beyazlıların Fransız teknik direktörü futbolcularıyla yaptığı konuşmada, "Hırs, istek, azim, mücadele, hepsi sahada vardı. Sizlere teşekkür ediyorum. İşte hayalimdeki Beşiktaş bu ancak; henüz yolun başındayız. Çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.





Beşiktaş'ın ligdeki durumu

Beşiktaş, Süper Lig'de şu ana kadar 3 maç oynadı. Siyah-beyazlılar 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar, 8 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü. +4 averaj ve 7 puanla ligin 3.sırasında bulunan Beşiktaş, 29 Ağustos Pazartesi akşamı saat 21.45'de evinde Sivasspor'u ağırlayacak.



