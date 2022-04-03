Valerien Ismael: Takımıma güveniyorum

Valerien Ismael, dev mücadele öncesi Başkan Ahmet Nur Çebi’ye söz verdi. Deneyimli teknik adam, “Elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Takımda güzel bir hava var" dedi.

Siyah-beyazlıların Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma, teknik direktör Valerien Ismael’in yeni kariyerindeki ilk maçı olacak.

Teknik direktör Önder Karaveli’nin görevinden ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın başına geçen Ismael, ilk maçında Trabzonspor’a karşı 3 puan almaya çalışacak.

ISMAEL SÖZ VERDİ

Önceki gün statta taraftara açık olarak yapılan idmanda ilk kez siyah-beyazlı futbolseverlerin coşkusuyla tanışan Fransız teknik adam, Kara Kartal’daki macerasına zaferle başlamayı amaçlıyor.

Fanatik'in haberine göre; antrenmanın ardından Başkan Ahmet Nur Çebi’yle yemekte buluşan Valerien Ismael’in, “Trabzonspor maçı çok kritik. Bunun da farkındayım. Bu atmosferden çok etkilendim. Elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Takımda güzel bir hava var ve tüm oyuncularıma güveniyorum. Sahada mücadele eden bir takım olacağının sözünü veriyorum.” sözlerini kullandığı bildirildi.