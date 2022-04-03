Petrol
104.35
-0.34%
Euro
16.22
-0.20%
Dolar
14.68
0.08%
Altın
909.14
-0.50%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
682.133
-0.21%
BTXN Coin
35.37
-3.67%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Valerien Ismael: Takımıma güveniyorum

    Valerien Ismael, dev mücadele öncesi Başkan Ahmet Nur Çebi’ye söz verdi. Deneyimli teknik adam, “Elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Takımda güzel bir hava var" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2022 - 10:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Valerien Ismael: Takımıma güveniyorum

    Siyah-beyazlıların Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma, teknik direktör Valerien Ismael’in yeni kariyerindeki ilk maçı olacak.

    Teknik direktör Önder Karaveli’nin görevinden ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın başına geçen Ismael, ilk maçında Trabzonspor’a karşı 3 puan almaya çalışacak.

    Valerien Ismael: Takımıma güveniyorum #1

    ISMAEL SÖZ VERDİ

    Önceki gün statta taraftara açık olarak yapılan idmanda ilk kez siyah-beyazlı futbolseverlerin coşkusuyla tanışan Fransız teknik adam, Kara Kartal’daki macerasına zaferle başlamayı amaçlıyor.

    Fanatik'in haberine göre; antrenmanın ardından Başkan Ahmet Nur Çebi’yle yemekte buluşan Valerien Ismael’in, “Trabzonspor maçı çok kritik. Bunun da farkındayım. Bu atmosferden çok etkilendim. Elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Takımda güzel bir hava var ve tüm oyuncularıma güveniyorum. Sahada mücadele eden bir takım olacağının sözünü veriyorum.” sözlerini kullandığı bildirildi.

    Valerien Ismael: Takımıma güveniyorum #2


    İlginizi Çekebilir

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!
    Tesla

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!

    Trabzon'da bebeğini öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
    3. Sayfa

    Trabzon'da bebeğini öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi

    Antalya’da vadiden düşen adamı kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı
    3. Sayfa

    Antalya’da vadiden düşen adamı kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı

    Görüş Bildir