Valerien Ismael, Trabzon maçında 3'lü savunmayı düşünüyor

Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor maçının taktiği üzerinde çalışıyor. Fransız çalıştırıcı dev maça 3-4-3 formasyonuyla çıkabilir.

Beşiktaş'ta tüm gözler hafta sonunda oynanacak Trabzonspor maçına çevrildi.

Giresun karşılaşmasını kazanarak üç haftalık kazanamama stresini sona erdiren siyah-beyazlılarda tek hedef, son şampiyonu mağlup ederek yükselişini sürdürmek.

3-4-3 üzerinde çalışılıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor'a sürpriz yapıp aslında oynatmak istediği 3-4-3 üzerinde çalışıyor.

Fransız teknik adam son şampiyonu, Dolmabahçe'de devirip kendisini ispatlamak isterken, oyun düzeni içinde sürprizlere hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılarda Josef ve Gedson'u orta ikilide düşünen Valerien Ismael'in, 4'lünün kanadından düşündüğü isimlerse Dele Alli ile Redmond.

Bu ikiliyi kanatlara alarak güçlendirmeyi planlayan Fransız teknik adam, bu sayede ön tarafta görev vermeyi düşündüğü Ghezzal, N'Koudou ve Weghorst'ten hücum yönünde daha fazla yararlanabilecek.

Kanat bölgesindeki etkili ayaklarıyla rakibine yüklenecek olan İsmail'in bu şekilde Trabzon'un rahat bir şekilde ileri çıkmasını engelleyeceği ifade edildi.

4'lü savunma senaryosu

Fransız hoca 3-4-3 taktiğiyle derbiye çıkmaması durumunda yine 4-2-3-1 taktiğiyle çıkacak.

4-2-3-1 sisteminin uygulatnması durumunda savunmanın göbeğinde Tayyip Talha'nın yanında kimi oynatacağına henüz karar verilmedi.

Elinde Montero ve Welinton gibi asıl mevkileri stoper olan iki isim bulunan Fransız çalıştırıcı, bu oyunculara fazla şans vermediği için gözler Necip'e çevrilmiş durumda.

Dünkü idmanda Montero'yla yakından ilgilenen Ismael, İspanyol stoper ya da Necip'ten hangisini 11'de sahaya süreceğine maç günü karar verecek.