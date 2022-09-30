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    Valerien Ismael ve Jorge Jesus'un derbi taktikleri

    Valerien Ismael ve Jorge Jesus'un derbi taktikleri

    Süper Lig'de dev derbiye artık saatler kaldı. Beşiktaş ve Fenerbahçe cephesinde Valerien Ismael ve Jorge Jesus'un taktikleri ise belli oldu.
    • 30.09.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 09:25
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    Süper Lig'in 8. haftası oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi iki takım da taktik idmanlarına devam ediyor.

    Basına zaman zaman açık idmanlar da yapan ezeli rakiplerde hocaların derbi taktikleri de belli oldu.

    Valerien Ismael ve Jorge Jesus un derbi taktikleri #1

    Anahtar kelime: Hız

    Siyah-beyazlılarda Valerien Ismael'in ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye yaptığı analizlerde özellikle rakibinin oynadığı Adana Demirspor ve Konyaspor maçları temel alınarak taktik oluşturuldu.

    Fenerbahçe'nin savunmasını en zayıf halka olarak gören Ismael, hücum oyuncularının hızlarını kullanarak rakibini alt etmeyi planlıyor. Muleka, Weghorst gibi isimlere sahip olan Fransız teknik adam İsmail Yüksek'in ilk 11'de oynama durumunu da göz önüne alıyor.

    Genç futbolcunun kırmızı karta yakın bir oyuncu olduğunu düşünen Ismael, futbolcularından bu konuda da İsmail'i zorlamalarını istedi.

    Valerien Ismael ve Jorge Jesus un derbi taktikleri #2

    Fenerbahçe pres yapacak

    Jorge Jesus ise hafta içinde J.İ.T. (Jesus İstihbarat Teşkilatı) masasındaki tüm analizleri izledi. Siyah-beyazlıların stoper ikilisinin yetersiz olduğu kanısına varan Portekizli, hücum hattından ön saha presi istedi.

    Tüm takımın senkronize bir şekilde baskı yapmasını isteyen deneyimli teknik adamın, siyah-beyazlılara rahat pas yaptırmayarak rakibini baskı altına almaya çalışması bekleniyor.

    Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu ikilisinden bu kez Osayi'ye şans vermesi beklenen Jesus'un ise Beşiktaş'ın hızlı hücumlarına bu oyuncunun sprint özelliğiyle yanıt vermesi bekleniyor.

    Valerien Ismael ve Jorge Jesus un derbi taktikleri #3


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