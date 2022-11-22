Petrol
87.53
0.09%
Euro
19.1016
0.14%
Dolar
18.6194
-0.01%
Altın
1.042
0.18%
Borsa
4570
0.00%
Bitcoin
300.938
-3.21%
BTXN Coin
6.02
-0.98%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C
    Van Aanholt'un sözleşme fesih talebi

    Van Aanholt'un sözleşme fesih talebi

    Galatasaray'da Okan Buruk'un son dönemde süre vermediği ve gözden çıkarılan Hollandalı futbolcu Patrick Van Aanholt'un istekleri kulübünü şaşırttı.
    • 22.11.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 09:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sözleşmesi 31 Mayıs 2024’te bitecek olan Hollandalı futbolcu Patrick Van Aanholt, Galatasaray'da gözden çıkarıldı. Hollandalı futbolcunun ayrılık için istekleri yöneticileri şaşırttı.

    Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılı teknik heyet tarafından gözden çıkarılan Hollandalı futbolcu, 31 Mayıs 2024’te sona erecek sözleşmesindeki tüm bedelin ödenmesini talep etti. Bununla da kalmayan Aanholt, bu süre içerisindeki bonusları da istedi.

    Van Aanholt un sözleşme fesih talebi #1

    Bonusları da istiyor

    Kalan 1.5 sene için net 2 milyon 850 bin euro talebinde bulunan 32 yaşındaki futbolcu, bu süre içerisinde kazanılacak bonusların da elde edilmiş gibi kendisine verilmesi talebinde bulundu.

    Bu süreçte sözleşmesinde toplamda 1 milyon 50 bin euro bonus maddesi bulunan Aanholt’un, bu rakamın önemli bir bölümünü istediği öğrenildi. Bunun da yaklaşık 750 bin euro olduğu ifade edildi.

    Performansıyla hayal kırıklığı yaratan Hollandalı sol bekin takım bulup bulamayacağı ise merak konusu oldu.

    Van Aanholt un sözleşme fesih talebi #2


    Bursa'da lodos standı sürükledi
    Gündem

    Bursa'da lodos standı sürükledi

    Yargıtay, banka şifresi kırılarak yapılan hırsızlığı ‘nitelikli’ saydı
    3. Sayfa

    Yargıtay, banka şifresi kırılarak yapılan hırsızlığı ‘nitelikli’ saydı

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Görüş Bildir