Van Aanholt'un sözleşme fesih talebi

Galatasaray'da Okan Buruk'un son dönemde süre vermediği ve gözden çıkarılan Hollandalı futbolcu Patrick Van Aanholt'un istekleri kulübünü şaşırttı.

Sözleşmesi 31 Mayıs 2024’te bitecek olan Hollandalı futbolcu Patrick Van Aanholt, Galatasaray'da gözden çıkarıldı. Hollandalı futbolcunun ayrılık için istekleri yöneticileri şaşırttı.

Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılı teknik heyet tarafından gözden çıkarılan Hollandalı futbolcu, 31 Mayıs 2024’te sona erecek sözleşmesindeki tüm bedelin ödenmesini talep etti. Bununla da kalmayan Aanholt, bu süre içerisindeki bonusları da istedi.

Bonusları da istiyor

Kalan 1.5 sene için net 2 milyon 850 bin euro talebinde bulunan 32 yaşındaki futbolcu, bu süre içerisinde kazanılacak bonusların da elde edilmiş gibi kendisine verilmesi talebinde bulundu.

Bu süreçte sözleşmesinde toplamda 1 milyon 50 bin euro bonus maddesi bulunan Aanholt’un, bu rakamın önemli bir bölümünü istediği öğrenildi. Bunun da yaklaşık 750 bin euro olduğu ifade edildi.

Performansıyla hayal kırıklığı yaratan Hollandalı sol bekin takım bulup bulamayacağı ise merak konusu oldu.