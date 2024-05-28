Ve Jose Mourinho konuştu: Türkiye'den teklifler var Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın listesinde olan Jose Mourinho, geleceğine ilişkin ilk kez konuştu.

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Sezonun sona ermesiyle birlikte teknik direktör çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Roma'dan ayrılan Jose Mourinho ile görüşmelere başladığını açıklamıştı.

Fenerbahçe'ye tekrar başkan olmak isteyen Aziz Yıldırım da adaylığını açıkladığı gün Mourinho ile görüşme gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.

Portekizli teknik adam geleceğiyle ilgili sürpriz bir açıklamada bulundu.

"Birkaç hafta içerisinde karar vermem gerekiyor"

Fanatik'in Avrupa basınından derlediği habere göre; Jose Mourinho, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu ve geleceğiyle ilgili de net ifadeler kullandı. Mourinho, şunları söyledi:

Bir karar vermem gerek. Şu anda saygısızlık olmaması açısından gelen tüm teklifleri dinleme sürecindeyim. Yalnızca Türkiye'nin büyük takımlarından değil, başka yerlerden de teklifler var. İki yerden de. Her şeyi masaya koyup düşünmeliyim. Hayatımda yer alan, benim için önemli olan insanlara danışmalıyım. Birkaç hafta içinde karar vermem gerekiyor. Çünkü artık vakit geldi.

Aziz Yıldırım görüşmeye gidecek

Aziz Yıldırım, dünyaca ünlü teknik adamı imza aşamasına getirmek için kolları sıvadı. Başkan adayı Yıldırım, cumartesi günü Şampiyonlar Ligi Finali’nin oynanacağı İngiltere’nin başkenti Londra’ya gidecek. Yıldırım, burada bir kez daha Mourinho ile yüz yüze görüşme gerçekleştirecek.

Portekizli hocaya yakınlığıyla bilinen menajer Becali, Rumen basınına bu konuyla ilgili bir demeç verdi. Becali, Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gitmek istediğini ancak 1 yıllık sözleşme talep ettiğini belirtti. Aziz Yıldırım ise seçilmesi halinde 3 senelik başkanlık dönemi boyunca tecrübeli teknik adamla çalışmak istiyor. Yıldırım, cumartesi günü Mourinho’yu bu konuda ikna etmeye çalışacak.