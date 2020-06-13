Vedat Muric: Trabzonspor'u da geçeceğiz

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric, Trabzonspor ile oynayacakları Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibini son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Vedat Muric, sırada Trabzonspor'un olduğunu söyledi.

"TRABZONSPOR'U GEÇECEĞİZ"

Corona virüsü sonrası verilen aranın ardından ger dönüşün kolay olmadığını vurgulayan Vedat Muric, "Çok zor bir dönemden geçiyoruz. İki aylık aradan sonra formda kalmaya çalışsak da zorlandık. Uzun süredir galip gelemiyorduk. İyi bir galibiyet aldık, bu salı günkü Trabzonspor maçı için moral olacak. İnşallah salı günü de sahamızda Trabzonspor'u geçeceğiz." dedi.

Maça yedek başlaması hakkında konuşan golcü futbolcu, "Cumartesi arka adalemde sıkıntı hissetmiştim, yarıda bıraktım. Hocalarımla ve doktorlar konuştuğumda üzerine gidersek sıkıntı olabileceğini ve gerekirse oyuna alacaklarını söylediler. Ben de kabul ettim. Daha büyük bir sakatlık olabilirdi ama çok şükür iyi atlattım." diye konuştu.