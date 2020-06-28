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Vedat Muriç'in kızı oluyor
Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç, sosyal medya üzerinden eşiyle birlikte kız bebeklerinin olacağını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 28.06.2020 - 13:58
Fenerbahçe forması giyen Kosovalı golcü Vedat Muriç'in eşi Edibe Muriç, geçtiğimiz aylarda müjde vererek, ikinci çocuklarını beklediklerini açıklamıştı.
Muriç çiftinden bir haber daha geldi...
KIZI OLUYOR
Sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yapan Muriç çifti, kız bebek beklediklerini dile getirdi.