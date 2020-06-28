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    Vedat Muriç'in kızı oluyor

    Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç, sosyal medya üzerinden eşiyle birlikte kız bebeklerinin olacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2020 - 13:58
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    Vedat Muriç'in kızı oluyor #1

    Fenerbahçe forması giyen Kosovalı golcü Vedat Muriç'in eşi Edibe Muriç, geçtiğimiz aylarda müjde vererek, ikinci çocuklarını beklediklerini açıklamıştı.

    Muriç çiftinden bir haber daha geldi...

    KIZI OLUYOR

    Sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yapan Muriç çifti, kız bebek beklediklerini dile getirdi.

    Vedat Muriç'in kızı oluyor #2

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