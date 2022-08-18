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    Veli Kavlak: Param sağlığımı geri getiremedi

    Beşiktaş'ın eski futbolcusu Veli Kavlak, kronik sakatlığının ardından 5 yıl sonra futbolu bıraktığını açıkladı. Eski oyuncu, yaşadığı zorlu süreci anlatıp içini döktü.
    • 18.08.2022 - 12:08
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    Veli Kavlak: Param sağlığımı geri getiremedi

    Beşiktaş'ın eski futbolcularından Veli Kavlak, henüz 33 yaşında olmasına rağmen artık bir daha futbol oynayamayacağını açıkladı.

    Eski futbolcu yaşadığı acı dolu günleri anlattı.

    Psikolojisinin bozulduğunu ve futbolu bırakmak zorunda kaldığını 5 senedir kabullenemediğini söyleyen Veli Kavlak, "Sağlıklı hale gelebilmek için çok para harcadım, bunun reklamını yapmak istemiyorum. Geri dönmek için maddi ve manevi gerçekten her şeyi yaptım. Sonuna kadar savaştım." şeklinde konuştu.

    Veli Kavlak: Param sağlığımı geri getiremedi #1

    Veli Kavlak'ın açıklamalarından bazı satır başları şu şekilde:

    "Arada sırada günlük hayatımda sorunlarım oluyor ama terapiye devam ediyorum. Bana egzersizler veren bir Alman nöro-atletik antrenörle çalışıyorum. Artık sahaya geri dönme odaklı değil. Ama acı çekmemek için uğraşıyorum. Son zamanlarda iyi ilerleme kaydediyorum."

    "Hedefim teknik direktörlük"

    "Avusturya Futbol Federasyonu'nun eğitimlerine bir yıl önce kayıt oldum. B lisansı için. Yavaş yavaş teknik direktörlüğe hazırlanıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Birkaç gün önce Dortmund'da Edin Terzic ile görüştüm. Beşiktaş'ta yardımcı antrenördü, oradan tanışıyoruz.

    İstanbul'da yaşıyorum. Hayatımın merkezi burası. Antrenörlük lisansı için zaman zaman Viyana'ya gidiyorum."

    Veli Kavlak: Param sağlığımı geri getiremedi #2

    "Omzum dışında iyi durumdayım"

    "İnsanlar 33 yaşında olduğuma inanmıyor, bunu çok duyuyorum. Yaş olarak hala geri dönebilecek durumdayım (Gülerek). Omuzum dışında formdayım.

    Yatmadan önce 'Acaba sakatlanmasaydım, neredeydim?' diye kendime çok soruyorum. Sakatlıklara rağmen çok iyi iş çıkardım. Beşiktaş'ta kaptan oldum. Cevaplaması zor... Kötü bir kariyerim olmadı. Birkaç kötü maçım elbette var."

    Veli Kavlak: Param sağlığımı geri getiremedi #3


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