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    Victor Nelsson: Geçen sezon kabul edilebilir değildi

    Galatasaray'ın deneyimli savunmacısı Victor Nelsson, "Taraftarlar ne kadar stada gelirse biz de o kadar iyi oluruz" diyerek seyirciye mesaj yolladı.
    • 17.07.2022 - 14:35
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    Victor Nelsson: Geçen sezon kabul edilebilir değildi

    Galatasaray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, kulüp televizyonuna konuştu.

    Başarılı stoper sezon öncesi kampı hakkında görüşlerini belirtirken, yüzde yüzlerini göstermeleri için zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

    "Kamp çok iyi geçiyor. Biraz antrenman ve maçlar zorlu geçiyor. Saha içi ve dışında zorlansak da böyle olması bizim için daha iyi. Performansımız iyi gidiyor. Zaten kampın amacı bu. Tatilden yeni döndük. Henüz yüzde yüzümüze gelemedik. Zamanla çok daha iyi duruma geleceğiz."

    Victor Nelsson: Geçen sezon kabul edilebilir değildi #1

    "Okan Buruk'u seviyorum"

    Yeni teknik direktör Okan Buruk hakkında da konuşan Nelsson, "Okan Buruk'u seviyorum. Çok fazla gol atan ve ileride baskı yapan bir futbol oynatmak istiyor. Onun iyi bir lider olduğunu düşünüyorum. Çok fazla maç kazanmamız lazım. Geçen sezon kabul edilebilir değildi. Yeni sezon yeni bir mantaliteyle başlamamız lazım. Önümüzdeki sezon zor geçecek ama elimizden geleni yapıp şampiyon olmayı ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

    Victor Nelsson: Geçen sezon kabul edilebilir değildi #2

    "Marcao ile görüştüm"

    Nelsson, ayrıca takımdan ayrılan Marcao hakkında da konuştu. Danimarkalı stoper, "Marcao ile gitmeden önce görüştüm ve kendisine iyi dileklerde bulundum. Futbol böyle bir şey. Biz Galatasaray'da devam ediyoruz. Benim de burada yeni partnerim olacak. Şu anda kadromuzdaki oyuncuların da iyi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    "Taraftarlar ne kadar stada gelirse o kadar iyi oluruz"

    Nelsson taraftarların da stada gelmesi gerektiğini söyledi. Başarılı oyuncu, "Hazırlık kamplarının zor olması gerekiyor. Gelecek sezon başarılı olabilmek için antrenmanda zorlanmamız gerekiyor. Kombinelerin alınmasının iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Taraftarlar ne kadar stada gelirse biz de o kadar iyi oluruz." diyerek sözlerini noktaladı.

    Victor Nelsson: Geçen sezon kabul edilebilir değildi #3


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