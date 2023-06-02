Victor Nelsson'un şampiyonluk imajı dikkat çekti Şampiyon Galatasaray ile başarılı bir sezon geçiren Victor Nelsson, saçlarında değişikliğe gitti.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı öncesi Florya'da taraftarına açık antrenman yaptı. İdmanı çok sayıda sarı-kırmızı taraftar takip etti.

Yapılan bu antrenmanda ise sezon başından bu yana gösterdiği performansla beğeniler toplayan Victor Nelsson'un yeni saçları dikkatlerden kaçmadı.

Saçında değişiklik yaptı

Başarılı savunmacı, kazanılan şampiyonluk sonrasında imajında değişiklik yaptı. Danimarkalı stoper, saçlarının yanını kırmızıya boyadı.

Nelsson'un bu yeni tarzı sosyal medyada çok konuşuldu. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasını 34 kez giydi ve 1 gol kaydetti.