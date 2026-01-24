Abone ol: Google News

Victor Osimhen, bu sezonki gol sayısını 13'e çıkardı

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Fatih Karagümrük maçıyla bu sezon Süper Lig’deki 7, toplamda 13. golüne ulaştı.

Yayınlama Tarihi: 24.01.2026 22:08
Victor Osimhen, bu sezonki gol sayısını 13’e çıkardı
  • Victor Osimhen, Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendiği maçta bir gol attı.
  • Süper Lig'de 7, toplamda 13 gole ulaştı.
  • Maçta 79. dakikada oyundan çıktı.

Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi ve rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların 3. golü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’den geldi.

Müsabakanın 55. dakikasında İlkay Gündoğan’ın ceza sahası içi sağ tarafından ortasında arka direkte bulunan Osimhen, topu kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 3-1 oldu.

BU SEZON 13. GOLÜNÜ ATTI

27 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’de bu sezon 7. golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 6 golü bulunan Nijeryalı futbolcu, toplam gol sayısını da 13’e çıkardı.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Victor Osimhen, 79. dakikada yerini Kaan Ayhan’a bıraktı.

