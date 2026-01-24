Victor Osimhen, bu sezonki gol sayısını 13’e çıkardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi ve rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların 3. golü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’den geldi.

Müsabakanın 55. dakikasında İlkay Gündoğan’ın ceza sahası içi sağ tarafından ortasında arka direkte bulunan Osimhen, topu kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 3-1 oldu.

BU SEZON 13. GOLÜNÜ ATTI

27 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’de bu sezon 7. golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 6 golü bulunan Nijeryalı futbolcu, toplam gol sayısını da 13’e çıkardı.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Victor Osimhen, 79. dakikada yerini Kaan Ayhan’a bıraktı.