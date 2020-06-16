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    Vida, Denizlispor maçında yok

    Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor maçında sakatlanan Vida'nın tedavisine başlandığını duyurdu. Hırvat stoperin, Denizlispor maçında forma giymesi beklenmiyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2020 - 13:09
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    Vida, Denizlispor maçında yok

    Cumartesi günü sahasında Antalyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

    Bu karşılaşmada sakatlanan Domagoj Vida'nın sağlık durumu hakkında bir açıklama yapan siyah-beyazlı kulüp, Hırvat stoperin sağ uyluk iç adalesinde yaralanma meydana geldiğini duyurdu.

    31 yaşındaki oyuncunun, Denizlispor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    "Futbol Takımımızın 13 Haziran Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta, sağ uyluk iç adalesinde yaralanma meydana gelen futbolcumuz Domagoj Vida’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde ödem tespit edilmiştir. Domagoj Vida’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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