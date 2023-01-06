Villarreal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Villarreal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Villarreal, Real Madrid'i konuk edecek. Ligi yakından takip eden futbolseverler, karşılaşmanın detayını ve muhtemel 11'lerini araştırıyor.

2022 FIFA Dünya Kupası arasından sonra İspanya La Liga da kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 16. haftasında Villarreal, Real Madrid'i ağırlayacak.

İspanya’nın dev takımı Real Madrid, ligde bu sezon 12 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlikle toplam 15 maça çıktı. Ligde 15 maçta 38 puan toplayan R.Madrid, liderle aynı puanı paylaşıyor ve 2. Sırada yer alıyor.

Villarreal ise, ligde 7 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle toplam 15 maça çıktı. Ligde 15 maçta 24 puan toplayan Villarreal, 7. sırada yer alıyor.

Real Madrid, sıralamada birinci olan Barcelona’yı liderlik koltuğundan indirmek istiyor. Bu hafta Villarreal ile olan maçı dengeleri değiştirecek.

İspanya Ligi’ni yakından takip eden futbolseverler ise Villarreal - Barcelona maçının detaylarını ve muhtemel 11’lerini merak ediyor.

Villarreal - Real Madrid maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Villarreal - Real Madrid karşılaşması 7 Ocak 2023 Cumartesi günü (yarın) saat 18:15'de başlayacak. Maç, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Villarreal: Reina, Femenia, Foyth, P Torres, Moreno, Capoue, Parejo, Chukwueze, Baena, Pino, Danjuma

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Militao, Alaba, Mendy, Tchouameni, Modric, Kroos, Valverde, Benzema, Vinicius Junior