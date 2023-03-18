Vincent Aboubakar: Derbi maçlarını severim İstanbulspor'a karşı alınan 3-1'lik galibiyette attığı şık golle beğenileri toplayan Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu.

Süper Lig’de 26. hafta maçında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş ile Fatih Tekke’nin ekibi İstanbulspor hakem Ali Şansalan yönetiminde Dolmabahçe’de karşı karşıya geldi.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Takımının 2. golünü atan Vincent Aboubakar, maçın ardından konuştu. Golcü futbolcu, milli aranın ardından oynanacak Fenerbahçe derbisi hakkında açıklamalarda bulundu.

"Futbolda önemli olan çalışmaya devam etmek"

Aboubakar şunları söyledi:

"Son şampiyon olduğumuz sezon, o sezon da 4-5 maç gol atamayarak başladım. Sonrasında gollerime başladım. Futbol böyle bir şey. Futbolda önemli olan çalışmaya devam etmek. Bugün en önemlisi takıma yardım etmek ve kazanmaktı. Biraz zor anlar da yaşadık. Birlik ve beraberlikle bunu atlattık."

"Derbi maçlarını severim"

Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan golcü futbolcu şu açıklamayı yaptı:

"Derbi maçlarını severim. Gol atıp atmayacağımı maçta göreceğiz. Fenerbahçe'ye karşı hepimiz istekle oynayacağız."

"Her maçı kazanmak için devam edeceğiz"

Vincent Aboubakar ayrıca, şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman oyuncular, hocalar, mantaliteler değişiyor ama Beşiktaş olarak hep zirvedeyiz. Bu sezon puan olarak gerideyiz ama savaşmaya, çalışmaya devam ediyoruz. Hedeflerimizi ciddiye alıp her maçı kazanmak için devam edeceğiz."

"Benim için her golün değeri aynı"

Attığı harika gol hakkında konuşan Aboubakar, şu değerlendirmeyi yaptı: