Vincent Aboubakar, Galatasaray'a özel hazırlanıyor Fenerbahçe maçı öncesinde bireysel antrenörü ile çalışıp sarı-lacivertli takımı deviren yıldız oyuncu Vincent Aboubakar şimdi gözüne Aslan'ı kestirdi.

Devre arasında geldiği Beşiktaş'ta Wout Weghorst'u hemen unutturan Vincent Aboubakar, Galatasaray'a bileniyor.

Kamerunlu oyuncu daha önce de zaman zaman bireysel çalışmalar yaptığı Belçika'daki özel antrenörünü bir kez daha İstanbul'a davet etti. F.Bahçe maçı öncesinde de yine özel bir hazırlık yapıp o karşılaşmada takımın en dinamik ismi olan ve bir de gol bulan Aboubakar, pazar günü oynanacak derbiye kadar yine ekstra idmanlar yapacak.

31 yaşındaki forvet, bu kez kendi taraftarı önünde Galatasaray ağlarını sarsıp takımını şampiyonluk yolunda yeniden devreye sokmak istiyor.

Şenol Güneş'in beklentisi

Teknik direktör Şenol Güneş'in Redmond-Aboubakar-Cenk üçlüsünden Galatasaray savunmasını sürekli tedirgin etmesini ve kanat bekleri üzerinde de baskı kurmasını bekliyor.