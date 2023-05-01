Vincent Aboubakar golünü attı Icardi'ye selam çaktı Beşiktaş’ın sahasında Galatasaray’ı 3-1 yendiği karşılaşmada takımının son golünü kaydeden Vincent Aboubakar, Icardi'nin ikonik hale gelen gol sevincine misilleme yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray’ı 3-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların golleri 35. dakikada Saiss, 58. Hadziahmetovic ve 90+3. dakikada Aboubakar’dan geldi.

Aboubakar, bu golle ilk kez sarı-kırmızılı ağları sarsmış oldu. Daha önce 2016-17 ve 2020-21 sezonlarında 2 defa Galatasaray’a rakip olan 31 yaşındaki futbolcu, gol atma başarısı gösterememişti.

Siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, Ümraniyespor maçının ardından Galatasaray'ı da boş geçmedi.

Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Giresunspor (2) maçlarında peş peşe goller atan Aboubakar, Trabzonspor maçını boş geçerken, Ümraniyespor ve Galatasaray maçlarında attığı gollerle yeni seriye başladı.

Golünü attı formasını çıkardı

Gol sayısını 8'e yükselten Aboubakar, sarı-kırmızılılara attığı golün ardından Mauro Icardi'nin ikonik gol sevincine de misilleme yaptı.

Attığı gol sonrası formasını çıkarıp tribünlere gösteren Kamerunlu yıldız, bu hareketiyle Fenerbahçe maçında attığı golden sonra formasını çıkaran Icardi'ye göndermede bulundu.