Vincent Aboubakar: Kalitemizi gösteriyoruz Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 33. haftada Antalyaspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.

Siyah-beyazlılar rakibini 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

"Her maçı çok iyi oynuyoruz"

Maçın ardından Vincent Aboubakar yaptığı açıklamada:

"Bugün özelinde konuşmak istiyorum. Çok iyi çalıştık ve çok iyi mücadele ettik. Öz güven kazanarak devam ediyoruz. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Kazanmak için her şeyi yapıyoruz."

"Önemli ve kritik bir galibiyet aldık"

Aboubakar şöyle dedi:

"Bugün zor başladık maça. İlk yarı çok iyi oynayamadık. İkinci yarıda çok iyi reaksiyon gösterdik. Önemli ve kritik bir galibiyet aldık. Kalan maçları kazanmak için oynayacağız"

"Kalitemizi gösteriyoruz"

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