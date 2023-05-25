Vincent Aboubakar: Şenol Güneş'le başlasak, şampiyonduk Beşiktaş'ın devre arasında 3. kez kadrosuna kattığı Kamerunlu golcü, teknik direktör Şenol Güneş'e övgüler yağdırdı.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, gösterdiği performansla siyah-beyazlı takımı sırtlıyor.

Suudi Arabistan liginde Al Nassr'da 4 gol atabilen ve Beşiktaş'a geldiği dönemde ilk 4 maçta sessiz kalan Kamerunlu oyuncu, ardından neredeyse hiçbir rakibini boş geçmedi.

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Daha önce 2 şampiyonluk yaşadı

Daha önce Beşiktaş forması ile birlikte 2 şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon 14 maçta 12 gole ulaştı. Bu rakiplerin içerisinde Fenerbahçe ve Galatasaray da bulunuyor.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'le adeta yeniden doğan Aboubakar'ın sözleşmesi 2025 Haziran ayında sona eriyor.

"Şenol Güneş'le sezona başlasak şampiyonduk"

Öte yandan Vincent Aboubakar, Fransız basınına şu açıklamayı yaptı: