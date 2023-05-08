Vincent Aboubakar: Taraftara borcum var Beşiktaş'a üçüncü kez imza atarken taraftara söz verdiğini belirten Aboubakar, "Bana gösterilen büyük sevginin karşılığını ödemek istiyordum. Bunun için elimden gelenin fazlasını yapacağım" dedi.

Antalyaspor'u 3-1 yenerek zirve yarışındaki iddiasını koruyan Beşiktaş'ta iki kez ağları sarsarak sahanın yıldızı olan Vincent Aboubakar, yükselişini sürdürüyor.

Mart ayından bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Kamerunlu yıldız, bu süreçte 10 gol, 1 asist kaybetti. 31 yaşındaki forvet; Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Ümraniyespor ve Galatasaray'a 1'er gol atarken Giresunspor ve Antalyaspor ağlarını 2'şer kez havalandırdı.

"Taraftara borçluyum"

Beşiktaş'a 3. kez imza attığında, "Taraftara çok şey borçluyum" diyen tecrübeli golcü, Antalya'daki performansı sonrası kendisini tebrik etmeye gelen yöneticilere, gücünü taraftardan aldığını söyledi.