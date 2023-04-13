Vincent Aboubakar: Trabzonspor'u da yeneceğiz Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor karşısında Beşiktaş'ın en büyük gol umudu olan Vincent Aboubar, bu zorlu maç öncesi umutlu...

Kamerunlu futbolcu, Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ile yaptığı sohbette şöyle konuştu:

"Sezon sonuna kadar aynı hız ve tempo ile devam... Takım şu anda rayına oturdu. Elbette bireysel hatalar olabilir ama en önemlisi forma giyen herkesin yüreğini ortaya koyarak mücadele etmesi. Takım arkadaşlarımın da önceki aylara göre havaya girdiğini ve daha moralli olduğunu görüyorum."

"En golcü ekip olmak istiyoruz"

Son şampiyon Trabzonspor ile deplasmanda yapacakları maçı da kazanacaklarına inandıklarını ifade eden Kamerunlu oyuncu şunları söyledi:

"Taraftarımızla bütünleştik. Her maçımız kapalı gişe oynanıyor. Bu da bizlere büyük moral ve destek veriyor, saha içindeki performansımızı artırıyor. Beşiktaş tarihinin en golcü ekibi olarak ligi tamamlamak istiyoruz."

9 maç 6 gol 1 asist

Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 9 lig maçında 6 gol attı, 1 de asist yaptı.