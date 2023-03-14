Vincent Aboubakar'ın yükselişinin sırrı: Bireysel antrenör Beşiktaş'ın kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ın son haftalarda performansı artıyor. Başarılı yıldızın yükselişindeki sırrın bireysel antrenörünü İstanbul'a getirmesi olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'a geldiği günden bu yana gol atamadığı için büyük sıkıntı yaşayan Vincent Aboubakar, son haftalarda hem kondisyon hem de form olarak yükselişe geçti.

Kamerunlu oyuncunun yükselişindeki sır ise ortaya çıktı.

Başarılı golcünün siyah-beyazlı yönetimden talebi üzerine bireysel antrenörünün İstanbul'a getirildiği öğrenildi.

Son 2 maçta 2 kritik gol

Ekstra çalışmalarına hız veren 31 yaşındaki oyuncunun yükselişindeki en büyük etkenin de bireysel antrenörüyle yaptığı idmanlar olduğu bilgisine ulaşıldı.

Sahadaki görüntüsü değişen Aboubakar, Suudi Arabistan'daki idman sisteminden dolayı oluşan düşüşünü de yine aynı yöntemle düzeltmeyi başardı.

Aboubakar, son 2 maçında 2 gol atarak galibiyetlerde önemli rol oynamıştı.