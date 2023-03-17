Vincenzo Montella, Hatay'da depremzede çocuklarla top oynadı Adana Demirspor'un İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Montella Hatay'da depremzedeler ile buluştu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bu afet 11 ilde hissedildi.

Yaşanan bu facianın ardından spor dünyası tek yürek oldu ve bölgeye yardımını gösterdi.

Desteğini gösteren isimler arasında Adana Demirspor'un başarılı çalıştırıcısı Vincenzo Montella da yer aldı.

Depremzedeleri ziyaret etti

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Montella, Sportif Direktör Gökhan Göktürk ve yardımcılarıyla Hatay'ın Defne ilçesine gitti.

Depremzedelerle sohbet eden Montella ve beraberindekiler, çocuklara kulübün lisanslı ürünlerini hediye etti.

Montella ve beraberindekiler çocuklarla futbol oynadı, fotoğraf çekildi.