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    Vincenzo Montella: Süper Lig'de rekabet seviyesi yükseldi

    Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig hakkında konuştu. Montella, "Rekabeti çok yüksek bir lig. Avrupa standartlarında bir lig olmaya başladı." dedi.
    • 07.12.2022 - 20:30
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    Vincenzo Montella: Süper Lig'de rekabet seviyesi yükseldi

    Lige verilen arada Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde kampa giren mavi-lacivertli ekibin teknik direktörü, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig'de 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen araya 3. sırada giren takımının performansından memnun olduğunu söyledi.

    "İyi bir çalışma ortamı bulduğumuz bir yerdeyiz"

    Kamp yaptıkları Belek'i öven İtalyan teknik adam, "Mükemmel bir merkezde olduğumuz için mutluyuz. Mükemmel sahaların olduğu, iyi bir çalışma ortamı bulduğumuz bir yerdeyiz." dedi.

    Vincenzo Montella: Süper Lig de rekabet seviyesi yükseldi #1

    "Her şey sıfırdan başlayacak gibi"

    Süper Lig'de 13 maçta aldığı 24 puanla lider Fenerbahçe'nin 5, ikinci Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 3. sırada bulunan Adana temsilcisinin teknik direktörü, performanslarıyla ilgili, "Ligde çok iyi geçirdiğimiz ilk bölümü geride bıraktık. Ancak şu anda neler yaptığımızdan ziyade neler yapılabileceğimize odaklanıyoruz. Her şey sıfırdan başlayacak gibi. Artık eskiyi değil neler yapabileceğimizi düşüneceğiz. Adım adım ilerleyeceğimiz yola odaklanmamız gerek." diye konuştu.

    Vincenzo Montella: Süper Lig de rekabet seviyesi yükseldi #2

    "Ligdeki seviye geçen sezona göre kesinlikle yükseldi"

    Süper Lig'de geçen sezonla bu sezonki rekabeti yorumlayan Montella, "Ligdeki seviye geçen sezona göre kesinlikle yükseldi. Bu, rekabeti de etkiledi. Bu zirve yarışında olduğumuz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

    Vincenzo Montella: Süper Lig de rekabet seviyesi yükseldi #3

    "Avrupa standartlarında bir lig olmaya başladı"

    Futbolculuk kariyerinde İtalya'nın önemli kulüplerinde top koşturan Montella, "Rekabeti çok yüksek bir ligde mücadele ediyoruz. Avrupa standartlarında bir lig olmaya başladı. Sadece maç içindeki duraksamaları aza düşürmemiz, tempoyu artırmamız gerek. Bunu yapabilirsek çok daha iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

    Vincenzo Montella: Süper Lig de rekabet seviyesi yükseldi #4


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