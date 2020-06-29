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    Visca kariyerinde ilk defa kırmızı kart gördü

    Başakşehir-Galatasaray maçında çift sarı karttan oyundan atılan Edin Visca, kariyerinde bir ilki yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2020 - 12:23
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    Visca kariyerinde ilk defa kırmızı kart gördü #1

    Süper Lig’in 29. haftasında Başakşehir, evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

    Turuncu-lacivertliler, şampiyonluk yolunda önemli bir 2 puanın yanında bu sezon gösterdiği performansla takımını sırtlayan isimlerin başında gelen Visca’yı da kaybetti.

    Boşnak oyuncu, 74. dakikada hakem Ali Palabıyık’a yaptığı itirazlar sonucu sarı kart görmüştü.

    30 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın 85. dakikasında da faul neticesinde ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyundan atıldı.

    İLK DEFA KIRMIZI KART GÖRDÜ

    Bu kırmızı kart, Edin Visca’nın profesyonel futbolculuk kariyerindeki ilk kırmızı kart olarak kayıtlara geçti.

    Visca kariyerinde ilk defa kırmızı kart gördü #2

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